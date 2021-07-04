Президент Украины Владимир Зеленский поддержал футболистов сборной Украины после игры с Англией в четвертьфинале Евро 2020.

Соответствующий пост он обнародовал на своей странице в Twitter.

"Ребята, вы доказали, что умеете драться наравне с лучшими, что у вас есть стальной характер, умеете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну. Спасибо за этот чемпионат и уверен, что дальше - только лучше! Обнимаю каждого из вас от всех украинцев! Слава Украине", - написал президент в социальной сети.

Скриншот: twitter.com/ZelenskyyUa

В то же время, в социальной сети Facebook Владимир Зеленский был более многословен.

"Ни одно поражение не сломает Украину! Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше!

Мы сожалеем, больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы. Мы получили лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие. Мы имеем прекрасную молодую команду, которая получила важнейший опыт и стала еще сильнее. Мы имеем прекрасный тренерский штаб, который стал еще мудрее. А значит, наши главные победы - впереди!

Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола! И самое главное! Мы имеем лучшую на турнире группу поддержки!

"Украина, Украина!", Что звучало в Амстердаме, Бухаресте, Глазго и Риме, было слышно в Киеве! И на всю Европу было слышать "Украина, Украина!", Что звучало в фан-секторах, пабах и на обычных кухнях Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Симферополя, Ялты и КАЖДОГО уголка Украины!

Все это время мы были одной командой! Все это время - действительно ЕДИНАЯ УКРАИНА! Продолжим это! Завтра. Послезавтра. ВСЕГДА! Слава Украине", - написал президент.

Скриншот: facebook.com/zelenskiy95

Напомним, что сегодня, 3 июля, на стадионе в Риме сборная Англии победила украинских футболистов, заюив четыре гола в наши ворота. Как стало очевидно, ключевым моментом игры стало повреждение высокого центрального защитника сборной Украины Сергея Кривцова.

Также "Страна" сообщала, сборная Украины пропустила первый мяч в четвертьфинальной встрече с Англией уже на первых минутах поединка. Капитан английской сборной неотразимо пробил по воротам украинской команды, реализуя выход один на один. Это его второй мяч на турнире. Голкипер сборной Украины Георгий Бущан был бессилен.