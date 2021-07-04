Геннадий Друзенко, юрист и волонтёр, который одним из первых в Украине получил прививку от коронавируса как публичная личность, сообщил "Стране", что госприложение "Дія" до сих пор не отображает его сертификат о вакцинации.

По словам Друзенко, он столкнулся с ситуацией, когда "прививка есть, а сертификата нет". Он прошёл полную вакцинацию (получил обе дозы препарата).

"Прививки сделаны 03.03 и 26.05. Сегодня начали тестировать электронный сертификат в "Дії". Как видите, "Дія" моих прививок не видит. Специально взял у семейного врача бумажное Международное свидетельство о вакцинации - врач выдал. Значит, в базе данных информация о моих прививках есть (хотя и неполная: отсутствует информация, какой именно вакциной прививали первый раз)", - сообщил "Стране" Геннадий Друзенко.

Друщенко сказал, что сейчас "Дія" только тестирует сертификаты.

"То есть это бета-версия. Я попросил разработчиков выяснить, почему мой сертификат "Дія" не находит. Посмотрим, что ответят. А пока можно констатировать, что "Дія" "видит" не всех вакцинированных, а в базе данных вакцинации не вся информация, которая должна быть в сертификате (в моем случае, забыли занести информацию о том, какой именно вакциной прививали меня впервые)", - добавил Друзенко.

Напомним, бета-тестирование ковид-сертификатов началось в "Дие" 1 июля.

Также "Страна" подробно писала, какие страны ЕС открылись для вакцинированных украинцев.