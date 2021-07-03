В российском городе Самара нашли мертвой вдову местного банкира Дмитрия Пузикова, который был отравлен в 2012 году. Следственный комитет открыл уголовное дело.

Об этом сообщает "РИА Новости" в субботу, 3 июля.

"Сегодня утром в одном из жилых домов по улице Садовой обнаружили тело женщины 1988 года рождения с повреждениями в области головы. По предварительным данным, повреждения нанесены твердым тупым предметом", - заявили в региональном управлении Следственного комитета.

В данный момент следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Самарский адвокат Андрей Соколов назвал имя убитой - по его словам, это Екатерина Пузикова, которую подозревали в убийстве ее мужа.

Отметим, что заместитель директора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрий Пузиков скончался 20 марта 2012 года. За две недели до этого он и еще два молодых человека попали в больницу с признаками отравления. Следствие предполагало, что банкира отравила его супруга, которая подмешала в пищу яд. Причиной назвалось "возникшее чувство ревности из мести за совершенные супружеские измены".

Ранее "Страна" сообщала, что в Петербурге суд арестовал вдову, распилившую рожденного в Украине рэпера. Следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое, она не имеет постоянной регистрации в культурной столице, может оказать давление на свидетелей, хотя их круг пока и не определен, и не работает.

Также напомним, что вдова убитого в Киеве Вороненкова снова приехала в Украину. Такое решение артистка приняла после того, как поучаствовала в программе "Пусть говорят".