В пограничной службе Беларуси, президент которой заявил о закрытии границы с Украиной, усилили охрану государственной границы с нашей страной и увеличили количество пограничных нарядов.

Об этом официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский рассказал ТАСС в субботу, 3 июля.

"Охрана государственной границы Республики Беларусь с Украиной осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля. На украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов как на зеленой границе, так и в пунктах пропуска", - заявил Бычковский.

Кроме того, он рассказал, что с учетом складывающейся обстановки на отдельных участках органами пограничной службы применяются "тактические резервы с целью ужесточения контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и полосе".

"Оформление лиц, пересекающих границу в пунктах пропуска, осуществляется как на въезд, так и на выезд с учетом действующих ограничений и дополнительных мер безопасности, которые заключаются в усилении контроля лиц и досмотра транспортных средств, прежде всего следующих на въезд в Беларусь", - сказал он.

Напомним, 2 июля президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничным войскам закрыть границу с Украиной.

При этом утром 3 июля пограничники Украины сообщили, что никаких признаков перекрытия в пограничных пунктах пропуска не наблюдают.