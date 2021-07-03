Сборная Украины пропустила первый мяч в четвертьфинальной встрече с Англией, которая проходит на стадионе "Олимпико" в Риме.

Автор трех мячей сборной Англии Рахим Стерлинг второй раз на этом турнире попробовал себя в роли ассистента и снова вывел разрезающим пасом на ударную позицию в штрафной Харри Кейна.

Капитан сборной неотразимо пробил по воротам украинской команды, реализуя выход один на один. Это его второй мяч на турнире. Голкипер сборной Украины Георгий Бущан был бессилен.

Напомним, что сегодня, 3 июля, в 22:00 началась долгожданная игра 1/4 финала Евро-2020 Украина - Англия. Футбольные сборные встретились на стадионе "Олимпико" в Риме. "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина - Англия. Рассказываем и показываем о ходе поединка и публикуем фото, видео с места событий.

В свою очередь, на фанзоне в Киеве возле ТРЦ "Гулливер" уже начали собираться болельщики, чтобы посмотреть матч 1/4 финала чемпионата Европы-2020, где сборная Украины встрелась с национальной командой Англии. В частности, возле торгового центра "Гулливер" перекрыли дорогу, очень много людей.

Также "Страна" сообщала, все результаты игр и календарь матчей чемпионата Европы по футболу 2020.