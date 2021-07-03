Появилось видео мощного оползня, который сошел в японской префектуре Сидзуока сегодня утром. После него пропавшими без вести числятся около 20 человек.

В частности, схождение оползня произошло в городе Атами около 10:30 утра по местному времени (5:30 по Киеву). Стихия снесла несколько домов и повредила городскую инфраструктуру.

Помимо этого, по данным электроэнергетической компании Tokyo Electric Power Company, более 2,8 тыс. домов в регионе остались без электричества.

К проведению спасательных работ местные власти подключили военных. На большей части территории Японии сейчас идет ежегодный сезон дождей, который, как правило, длится несколько недель и часто вызывает наводнения и оползни.

Ранее "Страна" сообщала, что возле базы отдыха у моря в Одесской области произошел оползень. По предварительной информации под почвой возможно находятся люди.

Также напомним, что под Хмельницким оползень в силосной яме убил человека и ранил двоих. К месту происшествия немедленно выехали спасатели. На момент их прибытия в месте обвала находились 3 человека. Пострадавших передали медикам.