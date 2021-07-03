Появилось видео мощного оползня в Японии, жертвами которого стали около 20 человек
Появилось видео мощного оползня, который сошел в японской префектуре Сидзуока сегодня утром. После него пропавшими без вести числятся около 20 человек.
В частности, схождение оползня произошло в городе Атами около 10:30 утра по местному времени (5:30 по Киеву). Стихия снесла несколько домов и повредила городскую инфраструктуру.
Помимо этого, по данным электроэнергетической компании Tokyo Electric Power Company, более 2,8 тыс. домов в регионе остались без электричества.
К проведению спасательных работ местные власти подключили военных. На большей части территории Японии сейчас идет ежегодный сезон дождей, который, как правило, длится несколько недель и часто вызывает наводнения и оползни.
黄瀬川大橋、崩壊。— 炎上動画・面白ネタ拡散バード🇯🇵 (@enjou_kakusan) July 3, 2021
熱海で大規模土砂崩れ。
車も家も流される事態に。#豪雨 #拡散希望pic.twitter.com/HX5mKb34zj
Ранее "Страна" сообщала, что возле базы отдыха у моря в Одесской области произошел оползень. По предварительной информации под почвой возможно находятся люди.
Также напомним, что под Хмельницким оползень в силосной яме убил человека и ранил двоих. К месту происшествия немедленно выехали спасатели. На момент их прибытия в месте обвала находились 3 человека. Пострадавших передали медикам.