В конце апреля прошлого года в Одесской области в Черное море попало 8,5 тонн смеси пальмового масла и стеарина. В результате загрязнения моря государству был нанесен ущерб в размере 65 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Инцидент произошел в акватории порта "Южный". Во время выгрузки с судна произошел неконтролируемый сброс вредного для жизни и здоровья людей загрязняющего вещества - смеси пальмового масла и пальмового стеарина.

"Так, старший помощник капитана судна, имея непосредственные обязанности по контролю за разгрузкой судна, до начала процедуры разгрузки плотность закрытия грузового танка № 1 левого борту не проконтролировал, в результате чего произошло загрязнение внутренних морских вод Украины смесью пальмового масла и пальмового стеарина, в количестве 8,5 тонн", - говорится в сообщении.

Такие действия расценили как нарушение требований Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года. В результате загрязнения моря государству нанесен ущерб на 65 млн гривен.

Старшему помощнику капитана судна сообщили о подозрении по факту загрязнения моря в пределах внутренних морских вод Украины веществами, вредными для жизни и здоровья людей, вследствие нарушения специальных правил, повлекшее иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 243 УК Украины).

Кроме того, прокуроры обратились в Хозяйственный суд Одесской области с иском в интересах государства к судовладельцу о взыскании причиненных убытков вследствие нарушения законодательства об охране окружающей природной среды.

Помимо этого, для обеспечения иска судовладельцем на депозитный счет хозяйственного суда Одесской области внесено 26,6 млн гривен.

Напомним, прошлым летом попытки поднять затонувший танкер "Делфи" в Одессе привели к новой утечке нефтепродуктов в море.

Также сообщалось, что ученые из Канады придумали, как с помощью мидий бороться с разливом нефти в океане