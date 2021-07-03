В Черное море сбросили пальмовое масло. Фото: od.gp.gov.ua

В конце апреля прошлого года в Одесской области в Черное море попало 8,5 тонн смеси пальмового масла и стеарина. В результате загрязнения моря государству был нанесен ущерб в размере 65 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Инцидент произошел в акватории порта "Южный". Во время выгрузки с судна произошел неконтролируемый сброс вредного для жизни и здоровья людей загрязняющего вещества - смеси пальмового масла и пальмового стеарина.

"Так, старший помощник капитана судна, имея непосредственные обязанности по контролю за разгрузкой судна, до начала процедуры разгрузки плотность закрытия грузового танка № 1 левого борту не проконтролировал, в результате чего произошло загрязнение внутренних морских вод Украины смесью пальмового масла и пальмового стеарина, в количестве 8,5 тонн", - говорится в сообщении.

Такие действия расценили как нарушение требований Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года. В результате загрязнения моря государству нанесен ущерб на 65 млн гривен.

Старшему помощнику капитана судна сообщили о подозрении по факту загрязнения моря в пределах внутренних морских вод Украины веществами, вредными для жизни и здоровья людей, вследствие нарушения специальных правил, повлекшее иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 243 УК Украины).

Кроме того, прокуроры обратились в Хозяйственный суд Одесской области с иском в интересах государства к судовладельцу о взыскании причиненных убытков вследствие нарушения законодательства об охране окружающей природной среды.

Помимо этого, для обеспечения иска судовладельцем на депозитный счет хозяйственного суда Одесской области внесено 26,6 млн гривен.

В акваторию Черного моря вылили тонны пальмового масла. Скриншот из сообщения Одесской прокуратуры

В акваторию Черного моря вылили тонны пальмового масла. Скриншот из сообщения Одесской прокуратуры

Напомним, прошлым летом попытки поднять затонувший танкер "Делфи" в Одессе привели к новой утечке нефтепродуктов в море.

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