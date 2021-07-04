Четверка лучших. Определились все полуфиналисты чемпионата Европы 2020
Сегодня после матча Украина - Англия определились все четыре национальных сборных, которые встретятся в полуфинале Евро 2020.
В первый день 1/4 финала Евро-2020, 2 июля, определились две сборных:
- первой стала Испания, которая победила в серии пенальти команду Швейцарии;
- второй в этот день в полуфинал вышла сборная Италии, которая с минимальным преимуществом победила бельгийцев и стала вторым полуфиналистом Евро 2020.
Во второй день четвертьфинала, 3 июля, определились последние две команды:
- сборная Дании, которая вышла в лондонский полуфинал Евро-2020, победив Чехию со счетом 2:1;
- команда сборной Англии, которая с крупным счетом победила украинскую сборную.
После двух дней отдыха 4 и 5 июля будут сыграны матчи, в которых примут участие четыре лучших команды.
Расписание и результаты матчей полуфиналов Евро-2020
6 июля
Полуфинал 1: Испания - Италия (22:00, Лондон)
7 июля
Полуфинал 2: Англия - Дания (22:00, Лондон)
8, 9, 10 июля - дни отдыха
Финал
11 июля
Победитель полуфинала 1 - победитель полуфинала 2 (22:00, Лондон)
"Страна" в своем материале публиковала все результаты игр и календарь матчей чемпионата Европы по футболу 2020.