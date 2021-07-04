Сегодня после матча Украина - Англия определились все четыре национальных сборных, которые встретятся в полуфинале Евро 2020.

В первый день 1/4 финала Евро-2020, 2 июля, определились две сборных:

Во второй день четвертьфинала, 3 июля, определились последние две команды:

После двух дней отдыха 4 и 5 июля будут сыграны матчи, в которых примут участие четыре лучших команды.

Расписание и результаты матчей полуфиналов Евро-2020

6 июля

Полуфинал 1: Испания - Италия (22:00, Лондон)

7 июля

Полуфинал 2: Англия - Дания (22:00, Лондон)

8, 9, 10 июля - дни отдыха

Финал

11 июля

Победитель полуфинала 1 - победитель полуфинала 2 (22:00, Лондон)

"Страна" в своем материале публиковала все результаты игр и календарь матчей чемпионата Европы по футболу 2020.