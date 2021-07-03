Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация ожидает президента Беларуси Александра Лукашенко в Крыму.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на слова Пескова в эфире телеканала "Россия-1".

"Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем", - сказал пресс-секретарь.

Напомним, 2 июля Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью закрыть границу Беларуси с Украиной. По его словам, из Украины в Беларусь поступает большое количество оружия.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что на данный момент никаких официальных уведомлений о закрытии границы не поступало и категорически отвергли обвинение в поставках оружия из Украины.

Также "Страна" сообщала, что в Белом доме решение закрыть границу с Украиной сочли попыткой Лукашенко отвлечь внимание от репрессий в республике.

Ранее мы писали, что Лукашенко сообщил о разоблачении в Беларуси ячеек террористов, которые координировали США и Украина. По его словам они пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке.