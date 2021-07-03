В Виннице 47-летний украинец, который умер спустя четыре часа после вакцинации препаратом Pfizer, ранее не обращался к медикам за помощью.

Об этом со ссылкой на директора департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой облгосадминистрации Ольгу Задорожную пишет "Сегодня".

"Как раз сейчас идет вскрытие, результаты которого, очевидно, будут известны к утру воскресенья. Вакцинация этого мужчины состоялась в 13:42, стало плохо ему в 18:00. Что касается симптомов, то я бы не сказала, что это реакция на вакцинацию. Прививка была для этого мужчины первой", - говорит Задорожная, добавив, что мужчина получил первую дозу вакцины на предприятии.

Также она уточила, что ранее умерший мужчина не обращался к медикам за помощью. "Он был абсолютно необследованным", - говорит чиновница.

Помимо этого, Задорожная утверждает, что работа мужчины не была связана с вредным производством. А у других людей, которым сделали прививку из того же флакона, не наблюдается никаких осложнений.

"Флакон вакцины использовался на шестерых человек. У пяти человек, которые были привиты из этого же флакона, никакой реакции не было. Всего же на предприятии были вакцинированы 135 человек, никаких реакций больше ни у кого не было", - добавила она.

Напомним, что вечером пятницы, 2 июля, в 18:02 в Винницкой области скончался 47-летний мужчина. Накануне он получил прививку против Covid-19 вакциной Comirnaty совместного производства компаний Pfizer и BioNTech.

Также "Страна" в своем материале подробно разбиралась, как умер украинец, вакцинированный "Пфайзером" и кто в группе риска.