Заявление белорусского президента Лукашенко о закрытии границ с Украиной из-за, как он объяснил, огромного потока оружия в его страну всерьёз всполошило жителей украинских пограничных сел, многие из которых выживают благодаря близости к кордону.

"Страна" расспросила, что они думают об объявленном закрытии кордона и что на этот счет говорят пограничники.

"Может быть как строгий локдаун"

На украинско-белорусской границе работает шесть пунктов пропуска для автомобилей "Мокраны - Доманово", "Мохро - Дольск", "Новая Рудня - Выступовичи", "Александровка - Вильча", "Новая Гута - Новые Яриловичи", "Веселовка - Сеньковка".

Пока там все по-прежнему, и распоряжение Лукашенко в силу не вступило и неизвестно, когда вступит и как это будет выглядеть. И в украинской, и в белорусской пограничных службах заявляют: КПП работают в прежнем режиме, а на выходных пропустили даже больше людей, чем обычно

По данным Госпогранслужбы Украины, на въезд в Украину из Беларуси за субботу через пункты пропуска прошли почти 2000 человек, а в обратном направлении - более 1700 человек. Эти показатели выше, чем среднесуточные за прошлый месяц, что связывают с выходными.

"Пограничные наряды, несущие службу на "зеленой области" границы с Беларусью и в пунктах пропуска, не наблюдают каких-либо существенных изменений в организации белорусской стороной охраны границы и пропуска через границу", - заявили в Госпогранслужбе.

Правда, на выходных белорусы усилили контроль - на границе больше патрулей, досматривают тщательно (в Украине это связывают с празднованием Дня независимости Беларуси 3 июля).

"Граница на пропуск граждан работает без изменений. В обе стороны идет беспрепятственное движение, лишь с учётом постановления "О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания" (необходимо наличие ПЦР-теста и прохождения десятидневной самоизоляции). Не пропустят только контрабандистов или тех, кого подозревают в намерении осуществить противоправную деятельность в Беларуси", - сказали нам на прямой линии Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

Пограничники с обеих сторон не комментируют, что будет, если границу полностью закроют и как это будет выглядеть на практике.

"Возможно, это будет как строгий локдаун, когда будут пропускать лишь отдельные категории граждан, но полностью движение вряд ли прекратится. Это не выгодно ни нам, ни белорусам", - сказал нам источник в Госпогранслужбе.

"Без белорусских ягод пропадем"

А тем временем жители пограничной зоны встревожены тем, что их перестанут пускать в Беларусь. Часть из них работает в Беларуси, где чуть выше зарплаты, а жизнь дешевле, некоторые собирают в соседних лесах грибы-ягоды, ведь в Украине "ягодных" мест осталось всего ничего.

Кстати, как раз с 1 июля, еще до объявления о закрытии границы начал действовать упрощенный режим пересечений границы с Беларусью для жителей Рокитновского района Ровненской области.

Долгие годы селяне "ходили" в Беларусь по ягоды незаконно, их тысячами вылавливали пограничники. И тогда десять лет назад пограничники обеих стран договорились о ежегодном сезонном пропуске для жителей приграничных сел.

Для этого они должны оформить пропуск у белорусских пограничников и оплатить чуть больше 3 тысяч гривен за посещение территории, которая является частью заповедника "Ольманские болота". Они идут через пункты пропуска пешком или на велосипеде и в тот же день возвращаются назад.

Пограничники пропускают сборщиков с украинским паспортом, справкой из сельсовета, самим пропуском и именной квитанцией, об оплате за посещение "Ольманських болот".

"Мы же братья, нам дружить надо"

Упрощенный режим действует с 1 июля по 10 августа (сезон черники) и с 1 сентября по 15 ноября (когда собирают клюкву).

"Я с детства, сколько себя помню, хожу за черникой, за грибами, клюквой в Беларусь. Так выживают сотни семей, другой работы нет. Без сбора ягод мы совсем останемся без денег. А так имеем около пару сотен долларов в месяц в сезон, зависит от того, сколько повезет нарвать ягоды, которой с каждым годом все меньше. Но без этих походов за ягодами мы совсем пропадем. Если границу закроют наглухо, все равно будем искать тропки, чтобы перейти", - делится со "Страной" житель села Березовой Ровненской области Владимир Крупка.

"Это все Зеленский натворил, поругался с Лукашенко. Зачем? Нам мало соседей-врагов? Мало войны на Донбассе? Они еще на Волыни хотят бунт, Майдан? Люди голодные, они ведь восстанут, терпеть не будут. Многие из тех, кто живет у границы, работают в Беларуси, там зарплаты выше, и жизнь дешевле. Мой муж, например, в Бресте на предприятии работает, а дома бывает наездами, а если закроют границу, то мы, получается, неясно когда увидимся? Нет, так дело не пойдет. Пусть Зеленский срочно мирится с Лукашенко. Мы с белорусами - братья, нам дружить надо. Это все равно что родственники, которые живут по соседству, поставят забор между своими домами и даже соли не попросят друг у друга. Уму непостижимо", - негодует в беседе со "Страной" Галина Андрусяк из села Кортелесы Волынской области.

Многие из жителей пограничных сел, с которыми пообщалась "Страна", не могут поверить в закрытии границы. Кто-то надеется прорываться нелегально, если кордон таки закроют.

"У нас привыкли из Лукашенко рисовать монстра, а вы поедете в Беларусь, посмотрите, как они живут. Там порядок, чисто, получают они больше, цены ниже на все. А у нас бардак, все дорожает. Для простого люда в Беларуси лучше живется. А то, что там людей задерживают, это, конечно, нехорошо, но и бунтовать против власти, перевороты устраивать - это тоже неправильно. Видите, до чего в Украине привело? С Россией разругались, Крым потеряли, на востоке война, люди нищие. Надеюсь, что Лукашенко просто решил припугнуть нашего-то, и границу не закроют. Ведь многие их тех, кто у границы живет, часто ездят-ходят в Беларусь", - поделился с нами мыслями житель села Добрянка Черниговской области Василий Гармай.", - поделился с нами мыслями житель села Добрянка Черниговской области Василий Гармай.









