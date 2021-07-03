В субботу, 3 июля, тренерский штаб сборной Украины по футболу во главе с Андреем Шевченко определился со стартовым составом на матч 1/4 финала чемпионата Европы-2020 с национальной командой Англии.

Об этом сообщает пресс-служба сборной Украины на своем сайте.

По сравнению с предыдущим матчем против Швеции тренерский штаб делает одну замену. Тарас Степаненко начинает со скамейки запасных. Зато с первых минут выходит Виталий Миколенко.

В частности, с первых минут на Олимпийском стадионе в Риме (Италия) в составе украинской команды выйдут Георгий Бущан, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Зинченко, Александр Караваев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

Напомним, что сегодня, 3 июля, в 22:00 начнется долгожданная игра 1/4 финала Евро-2020 Украина - Англия. Футбольные сборные встретятся на стадионе "Олимпико" в Риме. "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина - Англия. Рассказываем и показываем о ходе поединка и публикуем фото, видео с места событий.

Также "Страна" сообщала, что сборная Украины сыграет против команды Англии той же форме, что и против Северной Македонии. Такое решение было принято на совещании с участием представителей двух команд и официальных лиц матча.