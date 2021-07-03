В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зацвели белые кувшинки и выросли водяные линии. Кувшинки предпочитают стоячие водоемы или водоемы с медленным течением.

Об этом рассказала пресс-служба заповедника на своей странице в Facebook в субботу, 3 июля.

"Цветок кувшинки белой - чем не белая корона на водном зеркале? Тихо покачивается она на подводной стебле, так как любит только стоячие водоемы или водоемы с медленным течением. Растет водяная лилия... Здесь ей не грозят любители вырвать цветок, потому что она "красивая". На заповедной территории - спокойно", - поэтично описали флору заповедника в пресс-службе.

Ранее "Страна" писала, что в Чернобыльском заповеднике нектар и цветочную пыльцу собирают не только пчелы. Сотрудники заповедника сфотографировали охристо-коричневая бабочка толстоголовка тире собирается полакомится нектаром.

Также мы писали, что Чернобыльский заповедник показал фото, как природа побеждает цивилизацию. В селе Новоселки, в котором некогда, до аварии на Чернобыльской АЭС, жили почти три сотни людей. А сейчас на их присутствие почти ничего не указывает.