Украинцам объяснили, чем опасен тепловой и солнечный удар и как помочь пострадавшему
Долгое время находится в жарком помещении также опасно, как длительно пребывать под открытым прямыми солнечными лучами. Во время высоких температур можно получить солнечный или тепловой удар.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины на своей странице в Facebook.
В ЦОЗ рассказали, что солнечный удар - это патологическое состояние, во время которого происходит нарушение работы головного мозга через длительное воздействие солнечных лучей на не покрытых головным убором голову. Его провоцирует длительное пребывание на солнце.
В то же время, тепловой удар - это форма гипертермии, при которой резко повышается температура тела. Тепловой удар диагностируют, наблюдая за симптомами и признаками у человека после воздействия экстремальных температур. Такой удар может возникнуть при высокой физической активности в тесном помещении или в жаркую погоду на улице и даже во время чрезмерного укутывания детей.
При этом солнечный удар считают разновидностью теплового. Тепловой удар отличается от солнечного тем, что во время него перегревается все тело, а не только голова.
Среди мер предотвращения теплового и солнечного удара в ЦОЗ рекомендуют избегать обезвоживания и энергичных физических нагрузок в жаркую, влажную погоду.
"Младенцы, люди старшего возраста, спортсмены и люди, которые работают на открытой местности - наиболее уязвимые группы. Младенцы, дети или животные, которых оставили в авто имеют серьезный риск получить тепловой удар. Даже в умеренную погоду температура внутри закрытого автомобиля может достигать опасных уровней", - предупредили в ЦОЗ.
Признаки теплового и солнечного удара:
- тепловые высыпания: скопление красных прыщиков или маленьких пузырьков;
- мышечные спазмы в руках, ногах или животе;
- кратковременная потеря сознания;
- повышение температуры тела
- тошнота
- рвота;
- усталость;
- слабость,
- головная боль;
- головокружение
- отсутствие потливости, горячая, красная или румяна сухая кожа;
- быстрый пульс;
- затрудненное дыхание;
- галлюцинации;
- дезориентация.
Однако у каждого человека симптомы могут различаться, поэтому нужно быть внимательным и в любом случае позвонить в службу экстренной медицинской помощи (103) при подозрении на тепловой или солнечный удар.
Напомним, в течение июля в восточных регионах Украины будет держаться жаркая погода.
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