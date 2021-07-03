Во время жары нужно избегать обезвоживания и физических нагрузок. Фото: "Страна"

Долгое время находится в жарком помещении также опасно, как длительно пребывать под открытым прямыми солнечными лучами. Во время высоких температур можно получить солнечный или тепловой удар.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины на своей странице в Facebook. 

В ЦОЗ рассказали, что солнечный удар - это патологическое состояние, во время которого происходит нарушение работы головного мозга через длительное воздействие солнечных лучей на не покрытых головным убором голову. Его провоцирует длительное пребывание на солнце.

В то же время, тепловой удар - это форма гипертермии, при которой резко повышается температура тела. Тепловой удар диагностируют, наблюдая за симптомами и признаками у человека после воздействия экстремальных температур. Такой удар может возникнуть при высокой физической активности в тесном помещении или в жаркую погоду на улице и даже во время чрезмерного укутывания детей.

При этом солнечный удар считают разновидностью теплового. Тепловой удар отличается от солнечного тем, что во время него перегревается все тело, а не только голова.

Среди мер предотвращения теплового и солнечного удара в ЦОЗ рекомендуют избегать обезвоживания и энергичных физических нагрузок в жаркую, влажную погоду.

"Младенцы, люди старшего возраста, спортсмены и люди, которые работают на открытой местности - наиболее уязвимые группы. Младенцы, дети или животные, которых оставили в авто имеют серьезный риск получить тепловой удар. Даже в умеренную погоду температура внутри закрытого автомобиля может достигать опасных уровней", - предупредили в ЦОЗ.

Признаки теплового и солнечного удара:

  • тепловые высыпания: скопление красных прыщиков или маленьких пузырьков;
  • мышечные спазмы в руках, ногах или животе;
  • кратковременная потеря сознания;
  • повышение температуры тела
  • тошнота
  • рвота;
  • усталость;
  • слабость,
  • головная боль;
  • головокружение
  • отсутствие потливости, горячая, красная или румяна сухая кожа;
  • быстрый пульс;
  • затрудненное дыхание;
  • галлюцинации;
  • дезориентация.

Однако у каждого человека симптомы могут различаться, поэтому нужно быть внимательным и в любом случае позвонить в службу экстренной медицинской помощи (103) при подозрении на тепловой или солнечный удар.

Как оказать первую помощь при тепловом ударе. Скриншот из фейсбука ЦОЗ

Как оказать первую помощь при тепловом ударе. Скриншот из фейсбука ЦОЗ

Напомним, в течение июля в восточных регионах Украины будет держаться жаркая погода.

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