Согласно данным, 45% опрошенных украинцев считают себя футбольными болельщиками. Фото: dynamo.kiev.ua

В Украине более трети респондентов верят в победу нашей сборной на чемпионате Евро-2020. Согласно опросу, в основном так считают женщины и молодежь. 

Об этом сообщает пресс-служба Социологической группы "Рейтинг" в субботу, 3 июля.

Согласно данным опроса среди украинцев:

  • 36% верят в то, что Чемпионом Европы станет Украина,
  • 18% убеждены, что это будет Англия,
  • 15% - Италия,
  • 10% - Испания,
  • 7% - Бельгия,
  • 2% - Дания,
  • по 1% - Швейцария и Чехия.

"Интересно, что в победу национальной сборной больше верят молодежь и женщины", - говорится в заявлении.

Помимо этого, 45% опрошенных украинцев считают себя футбольными болельщиками, 54% - не считают. Больше тех, кто считает себя фаном футбола, среди жителей запада, старшего поколения и мужчин.

В то же время, 54% смотрят матчи Евро-2020 (14% - все игры, 40% - отдельные). 46% - не смотрят вообще. Больше тех, кто активно следит за ходом чемпионата, среди жителей Запада, старшего поколения и мужчин. Среди футбольных болельщиков абсолютное большинство просматривают матчи Евро-2020 (треть - все, две трети - отдельные).

Скриншот: 36% украинцев верят в то, что Чемпионом Европы станет Украина

Скриншот: Согласно опросу, в основном в победу Украины верят женщины и молодежь

Скриншот: ratinggroup.ua

Ранее "Страна" сообщала, как букмекеры оценивают шансы "желто-синих" на победу в сегодняшнем матче с Англией. Эксперты оценивают шансы на победу подопечных Андрея Шевченко в основное время с коэффициентом 9,10. У ничейного результата коэффициент 4,50. Победа Англии - 1,45.

Также напомним, что сегодняшний противник Украины считается одним из фаворитов турнира наряду со сборной Бельгии. Поэтому если "желто-синие" сегодня будут лучше, это станет абсолютной сенсацией в мире футбола. 

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