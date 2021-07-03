В США тринадцатилетний мальчик после получения второй дозы вакцины от коронавируса Pfizer почувствовал себя плохо, а спустя несколько дней умер во сне. На данный момент проходит расследование инцидента.

Об этом сообщает Newsweek.

13 июня в американском штате Мичиган 13-летнему Джейкобу Клинику сделали вторую прививку вакциной Pfizer, после чего у него появились поствакцинальные симптомы: усталость, жар, боли в животе. 15 июня подросток умер во сне.

"DC (Центру по контролю и профилактике заболеваний) известно о 13-летнем мальчике из Мичигана, который умер после вакцинации против COVID-19. Дело в настоящее время расследуется, и пока расследование не будет завершено, назначать конкретную причину смерти преждевременно", - заявила специалист по связям с общественностью целевой группы CDC по вакцинации против COVID-19 Марта Шаран.

Согласно данным журналистов, вскрытие показало, что сердце подростка значительно увеличилось после прививки. Но судмедэксперт округа Сагино не смог подтвердить эти утверждения.

Напомним, в США расширили список побочных эффектов в предупреждениях к вакцинам Pfizer и Moderna.

Также сообщалось, что в Винницкой области после прививки Pfizer умер 47-летний мужчина.

Между тем, в Украине начали прививать вакциной Pfizer рабочие коллективы.