Сегодня, 3 июля, перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против Англии президент Украины Владимир Зеленский позвонил по видеосвязи в лагерь сборной Украины.

Соответствующее видео обнародовано на YouTube-канале vZbirna.

В ходе сегодняшнего обращения к игрокам украинской сборной Зеленский рассказал, что всем сердцем болеет за сборную вместе со всей своей семьей.

"Вы уже герои. Это останется в истории", - говорит президент, но в то же время сказал футболистам, что им пока рано возвращаться. Помимо этого, президент Украины Зеленский пожелал команде "классной игры и победы".

В свою очередь, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на слова президента.

"Большое спасибо от всей команды. Мы всегда слышим вашу поддержку, нам очень приятно, что такая поддержка идет от первого лица и от всей страны", - сказал тренер.

Напомним, что сегодня, 3 июля, на стадионе в Риме встретятся сборные Украины и Англии. Подопечные Андрея Шевченко сыграют против команды Англии в желтом комплекте формы. Такое решение было принято на совещании с участием представителей двух команд и официальных лиц матча.

Также "Страна" сообщала, что Андрей Шевченко определился с заявкой сборной Украины на матч Евро-2020 с командой Англии. Из-за повреждения с британцами скорее всего не сможет сыграть Александр Зубков, который только приступил к тренировкам в общей группе, но в списке он уже есть.