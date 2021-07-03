В субботу, 2 июля, над Украиной активные атмосферные фронты с грозовыми ливнями, возможно, даже градом и шквалами. К Киеву они подходят с юго-восточного направления.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Хорошо видно, где особенно активна атмосфера над Украиной с грозовыми ливнями, возможно, даже градом и шквалами", - написала синоптик, опубликовав карты.

На атмосферных картах видно, что атмосферный фронт активен над Харьковом, Львовом и приближается к Киеву.

Напомним, 3 июля в Киеве до конца суток ожидаются грозы и град и шквалы 15-20 м/с. Ранее в Украине объявили желтый уровень опасности из-за непогоды.

Также сообщалось, что в июле в Украине будет жаркая погода, но не обойдется и без дождей. Самым жарким городом может стать Харьков, а во Львове ожидается восемнадцать дождливых дней.

Между тем в июне аннексированный Крым накрыло ливнями. Первой от наводнения пострадала Керчь, где за ночь 17 июня выпало полторы нормы месячных осадков (82 мм). Ялту затопило дважды с перерывом в неделю. Как на аннексированный полуостров обрушились наводнения и станет ли это решением проблем с водой подробно разбиралась "Страна".