Сотрудники СБУ задержали организатора группировки. Фото: ssu.gov.ua

В Ровно сотрудники Службы безопасности Украины задержали лидера наркогруппировки, которая специализировалась на сбыте кокаина из стран Латинской Америки. Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время спецоперации в Ровно мужчину задержали на попытке сбыта партии наркотиков, он оказал сопротивление правоохранителям и попытался скрыться с места преступления. 

"По данным следствия, участники группировки наладили контрабандный канал переправки кокаина из стран Латинской Америки в нашу страну. Полученный из-за границы "товар", они планировали реализовывать оптовыми партиями на территории Ровенской и Волынской областей", - сказано в сообщении.

Покупателей они находили через личные связи, в том числе и в криминальных кругах. Во время обысков по месту жительства и подсобных помещениях наркодельцов правоохранители изъяли: подготовленную к сбыту партию наркотиков; 3 единицы огнестрельного оружия; технические устройства для блокировки радиосигнала; деньги, полученные преступным путем.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других участников наркобизнеса.

Следователи СБУ задержали организатора наркогруппировки. Скриншот из сайта ведомства

Следователи СБУ задержали организатора наркогруппировки. Скриншот из сайта ведомства

Следователи СБУ задержали организатора наркогруппировки. Скриншот из сайта ведомства

Напомним, в Запорожье задержали местного жителя, который делал закладки наркотиков в могилах.

Также сообщалось, что четверо сотрудников Киевского СИЗО торговали наркотиками на рабочем месте.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться