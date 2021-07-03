В Вашингтоне посчитали нужным прокомментировать решение Лукашенко закрыть границу с Украиной, а также пригрозили привлечь его за это "к ответственности".

Администрация США собирается привлечь правительство Лукашенко к ответственности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова высокопоставленного представителя американской администрации.

"Похоже, что режим Лукашенко снова пытается отвлечь внимание от своей кампании репрессий против своего народа... Мы продолжим стоять на стороне беларусского народа и привлекать режим к ответственности", - заявил неназванный чиновник.

Напомним, 2 июля стало известно, что Лукашенко поручил пограничным войскам полностью закрыть границу Беларуси с Украиной. По его словам, из Украины в Беларусь поступает большое количество оружия.

Напомним, 2 июля стало известно, что Лукашенко поручил пограничным войскам полностью закрыть границу Беларуси с Украиной. По его словам, из Украины в Беларусь поступает большое количество оружия.

Однако в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что на данный момент никаких официальных уведомлений о закрытии границы не поступало. В свою очередь спикер МИД Олег Николенко заявил, что Украина категорически отвергает обвинения Александра Лукашенко в поставках оружия из Украины.