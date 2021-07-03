Гагаузы просят включить их в состав коренных народов Украины. И даже подали соответствующие поправки к законопроекту президента Украины Владимира Зеленского о коренных народах, но их так и не внесли в документ, за который Рада проголосовала в четверг.

Об этом глава Ассоциации гагаузских обществ Украины Юрий Димчогло рассказал "Стране".

"Очень рад за крымчаков, крымских татар и караимов. Но гагаузы, это тоже коренной народ. Мы живем здесь уже более двухсот пятидесяти лет. И полностью подпадаем под определение коренного народа Украины, не имея своего государственного образования где-либо в мире.

Мы подавали поправки к закону, предлагая признать гагаузов тоже коренным народом Украины. Но закон принимали очень быстро. И наши поправки не успели внести в закон. Нам обещают внести в закон поправки о признании гагаузов коренным народом осенью. Очень на это надеемся. Это очень важно.

Например, в школах в гагаузских районах сейчас преподают наш язык с первого по одиннадцатый класс. Но если поправки не внесут, то гагаузский язык будут преподавать только с первого по четвертый", - рассказал Димченко.

Отметим, что гагаузы - это тюркоязычный народ, который проживает преимущественно в Бессарабии (юг Молдавии и Одесская область Украины).

Напомним, 1 июля на внеочередном заседании Верховная Рада приняла законопроект о коренных народах.

Также "Страна" подробно разбиралась, в сути документа и заявлениях вокруг него.