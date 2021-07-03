Начиная с сегодняшнего дня, 3 июля, в странах Европейского Союза вступила в силу директива о запрете использования определенных видов пластика.

Документ вводит строгие правила для уменьшения использования продукции и упаковки, которые входят в десятку самых популярных предметов, загрязняющих европейские пляжи.

Соответствующая директива была согласована в 2019 году и обнародована на официальном сайте ЕС.

Согласно документу, там, где доступны альтернативные варианты, одноразовый пластик будет запрещен. Касательно других продуктов, будут приложены усилия, чтобы ограничить их использование.

"Сегодня этот день! Европа машет на прощание : одноразовым пластиковым тарелкам, столовым приборам, трубочкам, палочкам для воздушных шаров и стаканчикам с ватными палочками, контейнерам для еды и напитков из пенополистирола и всем остальным продуктам из оксоразлагаемого пластика!", - написал Еврокомиссар по по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс в своем Тwitter.

Кроме того он рассказал, что сокращение количества одноразового пластика означает защиту океанов и морской флоры и фауны, а также здоровья людей.

"В Европе 50% морского мусора составляют одноразовые пластиковые предметы. Сегодня мы вместе переломим ситуацию", - написал Синкявичюс.

Напомним, в Украине приняли законопроект "Об ограничение оборота пластиковых пакетов на территории Украины". Что он означает подробно разбиралась "Страна".

Также мы разбирались, как именно магазины будут избавляться от запрещенных пластиковых пакетов.



