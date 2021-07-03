Бывший генеральный продюсер телеканала "Наш" Евгений Дудник записал свою дебютную песню под сценическим псевдонимом "Жетон".

Песня называется "Жизнь без кадыка" и в ее основе лежит фраза известного журналиста Дмитрия Гордона "ты мне не попадайся на глаза, я тебе кадык вырву".

Собственно вокруг темы вырванного кадыка и строится сюжетная линия песни, которая записана на русском языке.

В ней речь идет о парне, который гулял по бульвару и внезапно увидел лысую голову Гордона.

"Дмитрий Ильич, какие проблемы?" - задает вопрос лирический герой. "Дмитрий Ильич, не надо здесь включать быка".

Уговоры не помогли и "сжалась стальная рука в районе кадыка: будет ой, нелегка жизнь без кадыка". "Гордона рука в районе кадыка", - поется в песне.

"И пока шоу-бизнес киснет на серьезных щах, мы решили угореть по-крупному. С нами легенда – Дмитрий Гордон залетает на волну нового шоу-бизнеса! Ловите наш мега-сингл в жанре мем-поп. "Жизнь без кадыка" – история простого парня, который попрощался с адамовым яблоком, просто гуляя по парку", – говорится в аннотации к видео.

Дмитрий Гордон стал автором нескольких популярных в рунете мемов. Один из них касается фразы "Я тебе кадык вырву".

Её журналист сказал в марте 2019 года во время публичного конфликта с представителями партии ВО "Свобода", которые ему угрожали.

После этой фразы, по словам Гордона, у него даже начали спрашивать, как вырывать кадык, и он записал специальное видео на эту тему.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женя Дудник (@jeton_dude)

Как сообщала "Страна", Гордон показал кексы со своим изображением.

На первом из них запечатлена карикатура Гордона, где он позирует с гитарой, а сверху написано "ну что тебе сыграть, красавица". На втором фото изображено поздравление с днем рождения и журналист в белой рубашке, бежевом пиджаке и джинсах. На третьем фото запечатлели голову журналиста, подписав на кексе "ради тебя". На еще одном снимке Гордон показан в желто-голубых фильтрах, еще на одном - весело улыбающийся. А на крайнем из них журналист запечатлен в капсуле для игрушки из "Киндер сюрприза".

Напомним, что российский рэпер Face рассказал, как на его концерт пришел сын Порошенко.