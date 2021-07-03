"Жизнь без кадыка". Бывший генпродюсер канала "Наш" Евгений Дудник спел песню об угрозах Гордона
Бывший генеральный продюсер телеканала "Наш" Евгений Дудник записал свою дебютную песню под сценическим псевдонимом "Жетон".
Песня называется "Жизнь без кадыка" и в ее основе лежит фраза известного журналиста Дмитрия Гордона "ты мне не попадайся на глаза, я тебе кадык вырву".
Собственно вокруг темы вырванного кадыка и строится сюжетная линия песни, которая записана на русском языке.
В ней речь идет о парне, который гулял по бульвару и внезапно увидел лысую голову Гордона.
"Дмитрий Ильич, какие проблемы?" - задает вопрос лирический герой. "Дмитрий Ильич, не надо здесь включать быка".
Уговоры не помогли и "сжалась стальная рука в районе кадыка: будет ой, нелегка жизнь без кадыка". "Гордона рука в районе кадыка", - поется в песне.
"И пока шоу-бизнес киснет на серьезных щах, мы решили угореть по-крупному. С нами легенда – Дмитрий Гордон залетает на волну нового шоу-бизнеса! Ловите наш мега-сингл в жанре мем-поп. "Жизнь без кадыка" – история простого парня, который попрощался с адамовым яблоком, просто гуляя по парку", – говорится в аннотации к видео.
Дмитрий Гордон стал автором нескольких популярных в рунете мемов. Один из них касается фразы "Я тебе кадык вырву".
Её журналист сказал в марте 2019 года во время публичного конфликта с представителями партии ВО "Свобода", которые ему угрожали.
После этой фразы, по словам Гордона, у него даже начали спрашивать, как вырывать кадык, и он записал специальное видео на эту тему.
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Как сообщала "Страна", Гордон показал кексы со своим изображением.
На первом из них запечатлена карикатура Гордона, где он позирует с гитарой, а сверху написано "ну что тебе сыграть, красавица". На втором фото изображено поздравление с днем рождения и журналист в белой рубашке, бежевом пиджаке и джинсах. На третьем фото запечатлели голову журналиста, подписав на кексе "ради тебя". На еще одном снимке Гордон показан в желто-голубых фильтрах, еще на одном - весело улыбающийся. А на крайнем из них журналист запечатлен в капсуле для игрушки из "Киндер сюрприза".
Напомним, что российский рэпер Face рассказал, как на его концерт пришел сын Порошенко.