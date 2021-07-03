В воскресенье, 4 июля, по всей территории Украины пройдут грозовые дожди. В то же время днем будет довольно жарка, в некоторых регионах столбики термометра поднимутся выше отметки +30.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прохладнее всего в воскресенье будет в западных регионах Украины - температура днем ожидается в пределах +21...+26 градусов, ночью +14...+17. Дождь с грозой будет идти как днем, так и ночью.

В южных областях страны температура воздуха днем будет +26...+29 градусов, ночью +16...+19, грозовые дожди.

На востоке Украины температура воздуха днем ожидается +26...+32 градуса, ночью будет прохладнее +16...+19. Дожди и грозы в течение всех суток.

В Киеве и на севере Украины также ожидаются грозовые дожди, температура воздух днем будет +26...+28 градусов, а ночью +15...+17.

Напомним, в субботу, 3 июля в Украине объявили желтый уровень опасности из-за гроз, града и шквалов 15-20 м/с.

Также "Страна" рассказывала, какая погода ждет Украину в течение всего июля. Температура воздуха снизится до летней среднестатистической, антициклон принесет дождевые тучи. Самым жарким городом может стать Харьков, а больше всего дождей ожидается в западных регионах.