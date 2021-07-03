В Сенате США приостановилась процедура утверждения кандидатов на важные дипломатические должности в Госдеп из-за возражений сенатора от Республиканской партии Теда Круза. Возражения касаются российского газпровода "Северный поток - 2" и позиции администрации Джо Байдена пот отношению к проекту.

Об этом сообщает NBC News.

Круз блокирует всех кандидатов от Госдепа, чтобы оказать давление на администрацию Байдена по поводу строительства газопровода, первую нитку которого уже достроили и наполнили газом.

13 кандидатов, утвержденных Комитетом по международным отношениям Сената, находятся в неопределенном состоянии, поскольку Круз задерживает полное утверждение их Сенатом, чтобы заставить администрацию отменить свой отказ от санкций в отношении компании, контролирующей строительство трубопровода.

При этом большинство кандидатов будут выполнять работу, не связанную с политикой США в отношении трубопровода, по которому природный газ будет транспортироваться из России в Германию.

Среди заблокированных Бретт Холмгрен, ожидающий утверждения в качестве помощника госсекретаря по разведке, и Дэниел Критенбринк, назначенный на должность помощника секретаря, курирующего дела Восточной Азии и Тихого океана. Два заместителя министра - одни из самых высокопоставленных должностей в департаменте - также не утверждены, в том числе тот, который курирует права человека и демократию.

Утверждение выбранного президентом Байденом кандидата на должность помощника секретаря по международным делам о наркотиках и правоохранительным органам тоже откладывается. Круз еще блокирует и кандидатов на пост послов в полудюжине африканских стран, включая Сомали, Алжир и Демократическую Республику Конго.

Круз и ранее блокировал ключевые кандидатуры Байдена из-за своих опасений по поводу трубопровода, в том числе директора ЦРУ Уильяма Бернса и заместителя госсекретаря Брайана Маккеона. Но в конечном итоге сенатор позволил выдвинуть эти кандидатуры после того, как в марте администрация Байдена заявила, что введет санкции в отношении компаний, строящих трубопровод.

Государственный департамент действительно наложил санкции на некоторые российские корабли и организации, участвующие в трубопроводе, но отменил их в отношении компании, стоящей трубопровод, вопреки мнению республиканцев и демократов, которые выступают против строительства трубопровода. Администрация Байдена заявила, что отказ от санкций отвечает интересам национальной безопасности США, против которых выступает союзник США Германия.

Проект удвоит поставки российского газа в Германию, минуя Украину, экономика которой зависит от платы за газ, который проходит через страну. Законодатели с обеих сторон опасаются, что это может усилить влияние России на Украину.

Ранее в Nord Stream 2 AG сообщили, чем займутся после окончания строительства первой нитки "Северного потока - 2".

При этом президент России Владимир Путин считает, что у США уже не было шансов остановить достройку "Северного потока - 2", из-за чего они и не ввели санкции.