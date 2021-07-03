В Швеции заявили о хакерской атаке на магазины одной из крупнейших сетей магазинов страны Coop Sweden. В результате было приостановлено обслуживание в 800 торговых площадках.

Об этом в субботу передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на западные СМИ.

"Один из наших субподрядчиков подвергся атаке, и поэтому наши кассы больше не работают", - говорится в заявлении Coop Sweden. При этом в компании не уточнили, как именно хакерам удалось завладеть доступом к кассам.

СМИ сообщают, что атака произошла в пятницу вечером.

"Мы сожалеем о сложившейся ситуации и сделаем все от нас зависящее, чтобы как можно скорее открыться", - добавили в компании.

Атака взломщиков произошла на фоне роста по всему миру вторжения хакеров в системы с применением вирусов-вымогателей.

Как сообщала "Страна", в Киеве разоблачили хакеров, чья атака на университеты США и корейские компании привела к ущербу в $500 млн. "По данным следствия, группа лиц, которая действует в Украине, атаковала в 2019 году вирусом-шифровальщиком "Clop" четыре корейские компании. В результате было заблокировано 810 внутренних серверов и персональных компьютеров работников", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Также стало известно, что хакеры взломали системы компании Electronic arts, в итоге были похищены исходные коды серий игр FIFA и Battlefield.