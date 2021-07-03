Экс-глава Европейского совета, бывший премьер Польши и лидер Европейской народной партии Дональд Туск объявил о возвращении к активной политической деятельности на родине.

Об этом он заявил в субботу во время съезда крупнейшей польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" (ГП), пишет ТАСС.

"Я вернулся на 100%", - заявил Туск.

По его словам, он верит в свою команду.

Вернуться и возглавить партию Туска попросил лидер "Гражданской платформы" Борис Будка.

"То, с чем я тут встретился, начиная от решения Бориса Будки, это было сильнее, чем мое личное стремление вернуться к борьбе, потому что это дало мне веру в то, что я могу работать с людьми, которые действительно хотят сделать что-то хорошее, несмотря на личные интересы", - сказал бывший премьер.

Туску сейчас 64 года. В начале 2000-х он стал одним из основателей партии "Гражданская платформа", придерживающейся либерально-консервативной идеологии. С 2003 Туск занял пост ее председателя. Успех пришел к нему и его политическим соратникам в 2007 году, когда ГП победила на внеочередных парламентских выборах. Туск стал премьером и занимал этот пост до сентября 2014 года, когда его избрали председателем Евросовета и он вынужден был отказаться от должностей в своей стране. В современной польской истории еще не было политика, который смог бы продержаться в кресле главы кабмина такой продолжительный срок.

После ухода Туска из польской политической жизни ГП быстро утратила лидирующие позиции и в 2015 году проиграла парламентские выборы своему главному конкуренту - консервативной партии Ярослава Качиньского "Закон и справедливость", которая остается у власти до сих пор.

Как сообщают местные СМИ, польская оппозиция связывает с возвращением Туска большие надежды, так как за минувшие семь лет ей не удалось ярко себя проявить. Ближайшие парламентские выборы состоятся в Польше в 2023 году. Годом ранее пройдут выборы органов местного самоуправления.

Напомним, ранее мы писали, что Дональд Туск передал Шарлю Мишелю полномочия главы Евросовета.

Также сообщалось, что Туск назвал Brexit самой большой ошибкой и раскритиковал бывшего премьера Великобритании.