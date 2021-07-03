Депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер была единственной во фракции, кто проголосовал против законопроекта об олигархах. Учитывая, что ранее Давид Арахамия пригрозил исключением из фракции тех, кто не поддержит этот закон, пошли слухи, что Буймистер покинет ряды СН.

В комментарии "Стране" Буймистер объяснила, почему голосовала против, а также сказала, что готова и сама выйти из фракции.

"Я голосовала против, потому что этот закон не имеет ничего общего с борьбой с олигархами. Он пустой и не даёт инструментов, но даёт инструменты давить на бизнес, если эти полномочия окажутся в недобросовестных руках. У нас же власть меняется, об этом тоже нужно думать. Плюс он неконституционный - это прямо отмечено в отчете главного научного экспертного управления Верховной Рады. Нам нужно уже прекращать практику голосования за неконституционные законы, которые потом приводят к конституционным кризисам, когда суд их сносит", — сказала "Стране" Буймистер.



Также она заявила, что не будет ждать санкций от руководства и по собственному желанию готова покинуть фракцию.

"Со многими коллегами по фракции я очень хорошо общаюсь, там есть профессиональные люди. Поэтому я думаю, что несправедливо ставить их в положение, когда за то, что я голосовала против того, против чего многие из них, как я думаю, тоже хотели проголосовать против - чтобы они принимали решение об исключении меня из фракции. Зачем? Я сама напишу заявление, я просто хочу от президента это услышать. Что ему мои идеи и наработки не нужны", - сказала нардеп, добавив, что пока никто из руководства фракции с ней по этому поводу не говорил.

Отметим, что ранее Буймистер была топ-менеджером на предприятиях нардепа Сергея Таруты, которого связывают с Ахметовым. И в этом контексте ее голосование против закона об олигархах некоторые наблюдатели трактуют как результат ее связей с Ахметовым.

Впрочем, сама нардеп такую связь отрицает.

"Меня пытаются привязать и к Ахметову, и к Коломойскому, а также к другим олигархам. Я даже о Ходорковском видела, потому что когда-то работала в ЮКОСе. У нас в обществе есть мнение, что женщина не может достичь сама успеха в жизни без какой-то поддержки. Сразу начинают искать "папика". Тем более, в энергетике нас всех начинают привязать к Ахметову, к Коломойскому или ещё к кому-то. У нас любят это делать, но никто никогда не найдёт и не докажет ни одного подтверждения никаких моих связей профессиональных или любых других. А говорить можно о чем угодно. Что касается Таруты, то сейчас мы общаемся с ним только когда видимся на заседании комитета", - утверждает Буймистер.

Ранее "Страна" сообщала, что юристы Рады опубликовали разгромные выводы по поводу законопроекта Владимира Зеленского об олигархах.

Также мы анализировали, как и почему Рада проголосовала за закон об олигархах.