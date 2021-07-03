Общественные организации обратились к организаторам музыкального фестиваля Atlas Weekend, призвав их отказаться от участия российского певца Валерия Меладзе. Организациям не понравилось, что артист в частном порядке выступал для семьи и соратников президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом пишет "Детектор медиа".

Это заявление поддержали существующие на западные гранты ГО "Детектор медиа", ОО "Институт массовой информации" (о роли этих двух организаций в гонениях на журналистов во времена Порошенко можно прочитать здесь), StopFake (партнеры Facebook по факт-чекингу в Украину, неоднократно уличенные в защите интересов ультраправых организаций), информационная кампания "По ту сторону новостей", Euromaidan Press, ОО "Интерньюз Украина", ОО Фонд "Общественность", Центр демократии и верховенства права и Независимая медийная рада.

По словам подписавших документ, они были удивлены анонсированным участием в фестивале российского певца Валерия Меладзе, "который отметился выступлениями на частных концертах для семьи и приспешников самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко".

"Авторитарный режим Лукашенко уничтожает и бросает в тюрьмы белорусских граждан, занимается авиационным терроризмом, устраивает репрессии против гражданского общества и независимых медиа. Мы поддерживаем белорусский народ в его стремлении к демократии, а также в требованиях провести свободные и честные выборы", - заявили организации.

По их словам, они не видят возможности рассказывать на Atlas Weekend о важности общественной активности, что планировалось программой мероприятия, если в этом же фестивале "принимают участие артисты, которые служат авторитарному режиму". Они считают, что это также вредит имиджу фестиваля и всей страны, "которая сейчас в вопросах гражданской активности и демократических преобразований является ориентиром и примером для белорусского общества".

"Призываем организаторов Atlas Weekend отказаться от участия российских артистов, которые служат авторитарному режиму, а партнеров фестиваля – обратить внимание на эти репутационные риски и следить за ответом организаторов фестиваля. Жыве Беларусь!" - такими словами завершается призыв.

Напомним, ранее сообщалось, что Тина Кароль анонсировала свое участие в фестивале Atlas Weekend серией горячих снимков.

Также мы писали, что на главной сцене Atlas Weekend-2021 выступит Верка Сердючка.