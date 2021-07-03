Россия проводит маневры авиации над Черным морем на фоне международных военных учений с участием Украины Sea Breeze. В учебных вылетах участвуют более 10 самолетов.

Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота РФ.

По данным ведомства, экипажи самолетов морской авиации ЧФ России совместно с авиацией Южного военного округа уже провели тренировочные полеты над акваторией Черного моря.

"От морской авиации ЧФ были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ПВО - истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27", - говорится в сообщении.

Учебные задания выполняли более десяти самолетов. Кроме того, экипаж самолета-амфибии Бе-12 из состава российской морской авиации выполнил разведку условных целей в акватории Черного моря.

Вдобавок к этому экипажи отработали условные ракетные и бомбовые удары.

Военные летчики выполнили простые и сложные полетные задания со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника.

Ранее "Страна" сообщала, что весь Черноморский флот РФ вышел в море из-за учений Sea Breeze.

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