Производитель индийской вакцины от коронавируса Covaxin, одобренной в Индии для экстренного применения 3 января 2021 года, заявил, что она на 63% эффективна против штамма "дельта".

Об этом сообщает India Today.

"Bharat Biotech завершила окончательный анализ своей вакцины против COVID-19 - Covaxin и в субботу обнародовала результаты клинических испытаний третьей фазы. В соответствии с этими результатами, эффективность Covaxin против COVID-19 с выраженными симптомами составляет 77,8%", - говорится в сообщении.

В то же время уточняется, что эффективность препарата против тяжелых форм заболевания – 93,4%. А против бессимптомных – 63,6%. Вместе с этим она на 63,6% эффективна против штамма "дельта".

Третья фаза испытаний препарата проводилась в 25 центрах по всей стране.

Напомним, в Украине начали действовать карантинные ограничения для борьбы со штаммом коронавируса "дельта".

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