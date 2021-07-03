В субботу, 3 июля, в Польше произошла дорожная авария, в результате которой пострадали четверо украинцев. Среди них один несовершеннолетний. Их уже госпитализировали.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter.

"Возле Тарнува в Польше произошло ДТП. Пострадали четверо украинцев, в том числе несовершеннолетний. Они госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры без травм", - рассказал представитель ведомства.

Кроме того, Николенко добавил, что консул уже находится на месте происшествия для оказания пострадавшим помощи.

Ранее "Страна" сообщала, на автодороге М-07 "Киев - Ковель" (известной как "Варшавская трасса", "Варшавка") произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись две машины: грузовик Mercedes и легковушка Volkswagen. В результате водитель последней погиб на месте.

Также мы рассказывали, что умерла восьмая жертва аварии украинского автобуса в Польше, которая произошла еще 6 марта около города Кашице. В аварии прямо на месте погибли пять украинцев, а 35 человек получили травмы разной степени тяжести.