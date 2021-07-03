Президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России.

Соответствующий указ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемую Стратегию национальной безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

"Реализация настоящей стратегии будет способствовать сбережению народа России, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан, укреплению обороноспособности страны, единства и сплоченности российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации", - указано в резолюции документа.

В документе содержатся следующие ключевые тезисы:

Россия продемонстрировала всему миру свою устойчивость и доказала способность противостоять санкционному давлению.

Развитие стратегического сотрудничества с КНР и Индией вошло в число внешнеполитических приоритетов России.

Отработка НАТО возможности применения ядерного оружия усиливает военные угрозы в отношении России.

Деструктивные силы в РФ и за рубежом пытаются использовать объективные трудности для расшатывания обстановки в России.

Армии ряда стран тренируются выводить из строя объекты критической информационной структуры в России.

Сокращение использования доллара во внешнеэкономической деятельности является одним из путей обеспечения экономической безопасности РФ.

Производство отечественных вакцин является одним из способов достижения экономической безопасности РФ.

На фоне социально-экономических проблем в РФ растет потребность общества в эффективном госуправлении и социальной справедливости.

Использование низкоуглеродных технологий является одним из путей обеспечения экономической безопасности России.

Информационно-психологические диверсии и "вестернизация" культуры усиливают угрозу утраты Россией культурного суверенитета.

Новая редакция стратегии обсуждалась 28 мая в ходе совещания президента России с постоянными членами Совбеза РФ. Как позднее отмечал секретарь СБ РФ Николай Патрушев, решение о подготовке новой редакции стратегии нацбезопасности было принято не внезапно: такие документы должны корректироваться раз в шесть лет, а предыдущая версия была принята в конце 2015 года. По словам Патрушева, подготовка нынешнего проекта продолжалась около года.

Напомним, ранее Путин подписал законы о запрете отождествлять роль СССР и нацистской Германии и показывать атрибутику нацистов.

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