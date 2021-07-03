Телефонные мошенники в Челябинске стали жертвами находчивой пенсионерки, которая не только не дала себя обмануть, но и сама заработала на злоумышленниках.

Об этом пишет местное издание "Доступ 1".

По информации издания, аферисты под видом сотрудников банка позвонили 70-летней преподавательнице иностранных языков. Они хотели применить популярную схему обмана с запугиванием, чтобы выудить деньги с карточки жертвы, и заявили, что неизвестные якобы собираются похитить деньги со счета женщины. Мошенники заявили, что хотят уточнить, какая сумма лежит на нем. На счете хранилось всего 50 рублей, однако пенсионерка внезапно назвала сумму в 160 тысяч раз больше - восемь миллионов (почти три миллиона гривен).

Услышав это, аферисты стали торопить женщину с переводом денег на якобы безопасный счет, попросив оставаться с ними на связи. В ответ челябинка заявила, что входящие вызовы на ее телефон платные, и деньги на балансе вот-вот истекут. Тогда мошенники предложили пополнить ее баланс.

"Почти сразу они перевели мне 500 рублей (около 190 гривен - Ред.). Видно, собирались держать меня на крючке долго. Затем тот же "сотрудник" перезвонил и бодро сообщил, что доверие и безопасность клиентов для него превыше всего, снова настоятельно предложив пойти к банкомату. Но я не собиралась никуда идти и переспросила, какой банк он представляет. Когда он назвал, я прикинулась склеротичкой и заявила, что восемь миллионов лежат в другой организации, а у них только 50 рублей", - поделилась рассказом пенсионерка.

Далее она "услышала отборную ругань" в трубке, после чего обманутый злоумышленник завершил разговор.

Ранее мы писали, что мошенница втиралась в доверие к детям и забирала деньги их родителей, подслушивая игры на детской площадке.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве мужчина нашел объявление в интернете и отдал мошеннику двадцать тысяч долларов в обмен на сувениры.