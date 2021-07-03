Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает использовать название "шампанское" только для произведенных в Российской Федерации вин.

Об этом сообщает "РБК".

Документ предусматривает, что формулировку "игристое вино (шампанское)" заменили на категорию "игристое вино, включая российское шампанское".

Кроме того, только российские производители могут использовать классификацию вин защищенного географического наименования (ЗГУ)/защищенного наименования места происхождения (ЗНМП) на основании российской национальной системы защиты винодельческой продукции.

Таким образом, понятие "шампанское" разрешили использовать только в отношении продукции, которая была сделана на территории России. Шампанское - это название игристого вина, производимого и реализуемого под защитой французского аппелласьона Champagne AOC. Поправки указывают на то, что российское законодательство эту "защиту" учитывать не будет.

На подписание указа уже отреагировал дистрибьютор Moet Hennessy: он заявил о приостановке отгрузки шампанского в Россию.

Шампанское Moet Hennessy (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др.) временно не будет поставляться в Россию, сообщило дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков ООО "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" в письме российским партнерам.

Ранее "Страна" писала, что на заседании правительства Армении было одобрено соглашение с Европейским Союзом о финансовой поддержке республики в размере трех миллионов евро за отказ Армении от использования названия "коньяк" при маркировке алкогольной продукции.

Также мы сообщали, что украинские виноделы ломают голову над новыми названиями шампанского, коньяка, портвейна и хереса.