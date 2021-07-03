После того, как автор победного гола матча Украина-Швеция на Евро-2020 Артем Довбик на пресс-конференции отвечал на русском языке, на него обрушились с критикой националисты.

Нападающего сборной Украины, который побил рекорд легендарного Мишеля Платини, раскритиковала скандальная писательница Лариса Ницой, которая и ранее называла украинских футболистов "кончеными московитами". А языковой омбудсмен Креминь потребовал от футболистов общаться на украинском даже после завершения карьеры.

Досталось и тренеру сборной Андрею Шевченко. Работник канала Порошенко Андрей Сайчук осудил его за русский язык на брифинге. Сайчук написал, что "русскоязычность Шевченко" ни много, ни мало - обесценила для него победу Украины в сложном матче.

Однако даже несмотря на волну хейта от националистов, Андрей Шевченко и Александр Зинченко провели брифинг перед сегодняшней игрой Украины с Англией на русском языке. А Ницой накануне затроллил пранкер, который от имени Довбика пообещал ей говорить по-украински.

Остается только надеяться, что мовные дрязги не испортят настроение нашей команде, которой сегодня нужна победа.

Тем более, что обычные украинцы, которые болеют за сборную, за редким исключением, не требуют от футболистов никакой украинизации.

"Страна" провела опрос в центре Киева. Мы поинтересовались у людей, считают ли они "зрадой", когда украинские футболисты дают интервью журналистам на русском языке.

Главное, чтобы хорошо играли

Первые, кого мы встретили были две подружки, которые говорят на разных языках. Одна - на русском, другая - на украинском. Они ответили, что для них вообще не принципиально, на каком языке будут говорить на пресс-конференции украинские футболисты. Главное - чтобы было понятно.

"Все равно, кому как удобно. Кто-то говорит на украинском, кто-то - на русском. Может, кто-то не знает украинский... А вообще, вроде бы классно играли. Я видела в Инстаграме все истории были только о футболе", - получили мы первый ответ.

Двое товарищей также были солидарны с девушками и предложили в первую очередь разобраться с теми, кто критикует украинских футболистов за язык.

При этом ребята в повседневной жизни общаются на украинском языке.

"Как им удобно, пусть так и говорят. В принципе много людей на русском языке говорят", - ответили нам. И добавили, что критику за язык в основном считают хайпом.

Еще одна девушка подтверждает, что каждый общается так, как ему удобно. И язык - выбор каждого.

"Я не считаю, что языковой барьер должен вообще быть", - говорит участница опроса.

"Абсолютно нормально, они же играли международные все. Да хоть на английском. А вы хотели только на украинском?", - задает нам встречный вопрос женщина. И подлавливает нас на том, что мы задаем вопрос тоже на русском.

"А вы мне задаете вопрос тоже на русском - и я вам отвечаю на русском! Мы же в центре столицы. Все нормально. Чем больше знаешь языков, тем лучше. Это никакого отношения не имеет к конфликту нашей страны и противоположной нашей соседки. Это все по-доброму. Это все хорошо... Они же-то за Украину играли, они же не играли за Россию. Ну, такое это поколение. Хотите разговаривать только на украинском, подождите вы, пока пройдет наше поколение. И будете разговаривать только на украинском. Все это впереди", - аргументирует участница опроса свой ответ.

Другой парень нормально относится к тому, что футболисты говорят на русском языке. А ситуация, которая происходит в стране, не должна влиять на язык.

"То есть им проще отвечать на русском. Это их право. Они же выступают под нашим флагом, за нашу страну. Тут нет ничего такого", - делает выводы юноша.

"Русский язык все понимают"

"Я поддерживаю. Всем нужно говорить на русском языке. Русский язык все понимают. Пусть критикуют те, кто не по-украински нормально говорить не могут, не по-русски. Вот они и критикуют. Всю жизнь говорили на русском, никто не умирал", - была лаконична одна из опрошенных.

Еще одному мужчине также без разницы, на каком языке отвечают на пресс-конференциях спортсмены.

"Хоть бы на английском и китайском, лишь бы друг друга понимали и друг другу желали добра", - говорит он.

И добавляет:

"Я к россиянам вообще отношусь спокойно - как к нашим братьям. Они для меня как были близкие люди по крови, так и остались.

"Вы понимаете, [Довбик] играет первый или второй матч за сборную, забивает гол самый важный, наверное, в своей жизни, и если бы он говорил на турецком языке, все бы были и так рады. Я к этому нормально отношусь. Он со временем научится. Это же молодой пацан. Спокойно, нет никаких особых проблем. Шевченко тоже умеет говорить на четырех языках, он говорил. Но он говорит так, как большинство понимает. Главное, что это коммуникация. Ярмоленко учится, Зинченко немного сложнее или тому же Малиновскому, потому что они дай Бог русский язык слышат раз в три месяца в Европе, там в основном итальянский, английский", - рассказывает нам футбольный фанат.

Еще одна девушка считает, что критика украинцев по языковому принципу - удел малосознательных людей.

"У нас двуязычная страна"

"Думаю, взрослые люди сами могут решать, на каком языке им говорить. Тем более, вы сами знаете, какая у нас двуязычная страна. Почему нет? Ситуация, понятно, что @реновая у нас, но к [русскому языку] отношусь нормально", - говорит киевлянка.

Еще одна женщина при ответе на наш вопрос свободно переходила на несколько языков и считает, что любовь к Украине не зависит от языка общения:

"Я сама говорю на русском языке. Очень люблю украинский язык. Очень люблю русский язык. Очень люблю английский язык. Этот язык для меня прекрасен. Поэтому у меня совсем другое отношение к языку. А любовь к Украине не означает, что обязательно нужно общаться только на украинском языке".

Еще один участник опроса также считает, что для спортсменов не слишком важно, на каком языке говорить и давать интервью, в отличие от чиновников или депутатов, например.

"Ну, скажем так, если вопрос на украинском языке, а он отвечает... Но он же не совсем публичная личность. Это спортсмен. По-хорошему, по-правильному, было бы на украинском ответить. Но, опять-таки, не знаю. Депутаты и те, кто на виду, те обязаны. А футболист не настолько публичная персона", - делает киевлянин скидку для спортсменов.

Далее нам снова встречаются молодые люди, которые в жизни говорят на украинском языке, но понимают тех, кто общается на русском.

"Мы на украинском языке говорим, а если [футболистам] на русском языке удобно - пусть по-русски говорят. Никого не надо заставлять", - говорит один парень.

"Мне, конечно, на украинском языке, привычнее", - добавляет его товарищ.

"Если нам не нравится Россия и ее президент, то разве это говорит о том, что мы не можем говорить на этом языке?", - отвечает нам пенсионерка.

Нам также встречались люди, которые на первое место по важности ставили не язык, а грамотность речи.

"Отношусь и не плохо, и не хорошо. Это же мнение каждого, правильно? Я думаю, ничего плохого в этом нет. На каком языке говорить, думаю, непринципиально. Самое главное, чтобы ответ был грамотным", - говорит мужчина.

Украинский нужно нарабатывать, но он непринципиален, считает еще один киевлянин.

"Абсолютно нет разницы. Он понимает украинский язык. Он может общаться на украинском языке. Дело практики. Чисто практики. Если ему на тот момент было удобнее говорить на русском - пусть себе говорит. Не проблема", - говорит украинец.

"Спокойно отношусь к русскому языку, не думаю, что нужно устраивать проблему. Не нужно делать языковой барьер. Много людей общается на русском языке. Я спокойно могу общаться на украинском языке. Но мне привычнее и с детства учили так [на русском]. Если к ним обращаются на украинском, то, наверное, они не могут отвечать на русском. Они же все-таки представляют Украину. Но если тяжело сформулировать мысль, тогда так и сказать, мол мне тяжело дать ответ на украинском языке, я его дам на русском языке", - поделился своим мнением мужчина.

"Это же футболисты, а не чиновники. Их главная задача - это хорошо играть в футбол и прославлять Украину. А как они говорят, честно, для меня главное, чтобы они хорошо играли. Для меня это не "зрада", потому что я сам говорю на русском языке. Хоть я и украинец, и учился в украинской школе. И знаю украинский и русский. Но в данный момент мне легче говорить на русском языке. То есть я их не осуждаю", - говорит участник опроса.

Пусть дома говорят хоть на китайском

Малая часть опрошенных все-таки склоняется к тому, что в обиходе можно использовать какой угодно язык, а на пресс-конференции желательно говорить на украинском.

"Если они представляют Украину, то пусть говорят на украинском языке. А у себя в семье могут хоть на китайском разговаривать", - считает студентка. При этом девушка не совсем категорична и добавляет, что "лучше было бы на украинском языке".

Для парня из русскоязычного региона наш вопрос также показался спорным.

"Я владею украинским средненько, поэтому если это официальная пресс-конференция, я бы давал бы ее тоже на русском. Но если бы меня попросили говорить на украинском, я бы перешел. Но я бы не заставлял бы переходить его на украинский, если ему сложно, допустим, изъяснить свою точку зрения", - говорит он.

Парень также считает, что суржик не добавляет патриотичности. "На ломанном языке не нужно заставлять. Лучше уже пусть на чистом украинском языке говорит, чтобы было красиво. Либо уже пусть по-русски, если на нем говорит хорошо. То есть я не уверен, насколько это проявляет патриотизм", - поясняет наш собеседник.

"Если проводятся важные интервью, то желательно на украинском языке. Или те же вывески в центре города - тоже должны быть на украинском языке. Но мне кажется, лучше говорить на русском, чем ужасным суржиком", - ответила молодая девушка.

"Хотелось бы на украинском. Так как они представляют Украину, это важно. Это была официальная пресс-конференция, но там нет требований про обязательное выступление на государственном языке. То есть мне бы хотелось, но уже так, как есть. Такие наши игроки. Не знаю, стоит ли их любить такими...", - говорит житель Киева.

Парень считает, что ответы футболистов на русском - "страшно", но "терпимо страшно".

"На самом деле, плохо. Потому что мы выступали за Украину, и получилось, что отвечали на русском языке. Думаю, что это ненормально. Может быть удобнее, но есть понятия того, что мы живем в Украине, нужно отвечать на нашем, на украинском языке. Понятное дело, есть какие-то свои удобства, но все-таки в этом плане лучше было бы для меня ответить на украинском языке. Нужно было себя перебороть и ответить на украинском", - был категоричен молодой человек, который ответил нам на русском и признался, что думает тоже на русском языке. Но пока только идет к тому, чтобы общаться на украинском языке.

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