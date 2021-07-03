В штате Кано, что на севере Нигерии, власти запретили использование человекоподобных манекенов. По мнению руководителей штата, они пропагандируют идолопоклонство, противоречат законам Шариата и вызывают аморальные мысли.

Об этом пишет издание OkayAfrica.

Теперь в этой части Африки нельзя выставлять манекены в виде людей в магазинах, торговых центрах, на рынках и даже в частных домах. Интересно, что запрет коснулся только тех фигур, у которых есть головы.

За соблюдением закона будут тщательно следить.

"Мы разделили Кано на пять областей для мониторинга и осуществления запрета по всему штату", - рассказал главнокомандующих религиозной полиции штата Шейх Харун Ибн Сина, пообещав инициировать спонтанные рейды и привлекать нарушителей к ответственности.

Также власти намерены запустить кампанию "повышения осведомленности" о новом запрете. При этом в других частях Нигерии, где не так сильны традиции Шариата, манекены остаются по-прежнему разрешенными.

Ранее "Страна" рассказывала, что в 2020 году в космос запустили автомобиль Tesla с манекеном Starman. Вскоре после этого он сблизился с Марсом.

Мы также приводили результаты соцопроса, согласно которому во Франции больше половины молодых мусульман считают законы Шариата выше законов государства.