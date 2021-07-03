В Росморречфлоте опровергли заявление Украины о том, что российский корабль якобы проигнорировал сигнал бедствия рыболовецкого украинского судна в Черном море.

Об этом заявил пресс-секретарь агентства Алексей Кравченко, передают "РИА Новости".

"Мы не комментируем ничьи заявления, а говорим о том, как было дело по нашим документам. Наш корабль Черноморского флота зафиксировал сигнал SOS, связался с нашим оперативным дежурным с предложением оказания помощи. Первыми получили сигнал наши моряки. Мы выяснили ситуацию с оперативным дежурным морского спасательного центра "Одесса". Они подтвердили, что сигнал тоже получили и что направлен буксир. Это информация была доведена до нашего корабля через военных Черноморского флота. Что бы там ни заявляла Украина, вот фактическое состояние дел, как это было", - сказал он.

Также Кравченко уточнил, что украинская сторона подтвердила получение сигнала бедствия, после чего начала спасательную операцию. Российским же морякам, которые быстро направились в сторону украинского корабля, был дан отбой.

"Для решения вопроса был привлечен судовладелец, он принял решение не принимать дополнительные силы от российской стороны, а отправить из Очакова спасательный буксир", - сказал Кравченко.

Между тем представитель управления морской охраны Государственной пограничной службы в Николаевской области сообщил, что украинское рыболовецкое судно буксируют в порт Очакова.

Напомним, ранним утром в России сообщили, что в Черное море к украинскому рыболовецкому судну, подавшему сигнал бедствия, направился катер Черноморского флота.

После этого в Минобороны Украины заявили, что корабли РФ якобы проигнорировали сигналы бедствия украинского корабля.