Власти Словакии изменили порядок въезда на свою территорию. Желающим попасть в страну украинцам придется предварительно зарегистрироваться на сайте korona.gov.sk/ehranica.

Об этом сообщается в Фейсбуке Западного регионального управления Госпогранслужбы.

"Лица, въезжающие на территорию Словакии из государства, входящего в красный список (в частности, Украины), обязаны предварительно зарегистрироваться на сайте https://korona.gov.sk/ehranica", - говорится в сообщении.

Регистрироваться ведомство советует до прибытия в Словакию, так как в пунктах пропуска сделать это сложно из-за слабого интернета. Кроме того, на территории словацких пунктов пропуска отсутствует wi-fi.

"Сказанное касается также тех, кто въезжает на территорию Словакии поездом через пункт пропуска "Чоп (Страж) - Чиерна-над-Тисоу". Лицо, прибывающее на территорию Словакии поездом и не выполняющее условия въезда, не допустят, а его возвращение на территорию Украины будет затруднено из-за графика движения поездов", - обращают внимание в ведомстве.

Кроме того, сообщается, что с 19:00 (среднеевропейского времени) 5 июля у граждан ЕС при въезде на территорию Словакии будут проверять цифровые COVID-карты (через мобильное приложение).

Напомним, ранее Украина возобновила железнодорожное сообщение со Словакией.

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