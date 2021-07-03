В государственной пограничной службе Украины заявили, что в пропускных операциях на границе с Беларусью сейчас не наблюдается никаких признаков, характерных для перекрытия.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"За прошедшие сутки существенных изменений обстановки или уменьшения пропускных операций на границе Украины с Республикой Беларусь не наблюдалось", - говорится в сообщении.

Также пограничники уточнили, что за прошедшие сутки в Украину из Беларуси было пропущено почти 2000 человек. А в обратном направлении выехали 1700 человек.

"Эти показатели выше, чем среднесуточные за прошлый месяц, что, вероятно, связано с выходными. Сегодня также наблюдается довольно ритмичное движение через пункты пропуска на этом участке. В пропускных операциях никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы, как это сообщали СМИ со ссылкой на Александра Лукашенко, не наблюдается", - добавили в ведомстве.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью закрыть границу с Украиной, поскольку из нашей страны якобы поступает "огромное количество оружия".

После этого в МИД Украины рассказали, что наша страна после слов Лукашенко не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси.

Также мы писали, что Лукашенко сообщил о разоблачении в Беларуси ячеек террористов, которые координировали США и Украина.