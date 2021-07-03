Организаторы конкурса "Мисс Украина" заявили, что не могут найти 25 конкурсанток с незапятнанной репутацией, поскольку американские партнеры конкурса установили слишком жесткие условия отбора. У девушек не должно быть имплантов, наколотых губ, нарощенных волос и татуировок.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, кастинг на главный конкурс красоты в стране проходит в Харькове. Среди желающих - десятки незамужних девушек от 17 до 26 лет, рост от 168 см. Однако кроме красоты претендентки должны обладать высоким интеллектуальным уровнем. Не должно быть татуировки, подколотых губ и имплантатов, потому что после конкурса "девушек надо выводить в люди".

Кроме кастингов в регионах, девушки могут заполнить анкету на сайте "Мисс Украина". Возможно, их позовут на собеседование. Впрочем, организаторы жалуются, что часто получают реальность далекую от ожидания, потому что девушки "очень любят фотошоп".

Одна из основных проблем, которая портит репутацию конкурса, говорит директор, — это предоставление девушками эскорт-услуг. Это категорически запрещено. Чтобы установить это, проверяют соцсети и ставят немало вопросов. "Мы спрашиваем о каких-то интеллектуальных и моральных ценностях. Если она спрашивает о стоимости участия, о том, какие перспективы финансовые даст ей победа в конкурсе, то это совсем другое", — отметила Вероника Щипцова, директор конкурса.

По ее словам, многие девушки, идя на кастинги не понимают, что после них будет куча работы: посещение культурных мероприятий, благотворительность и спортивный лагерь — подготовка к самому конкурсу. Это также отсеивает много претенденток. Если на "Мисс мира" попадет девушка с запятнанной репутацией, это дискредитирует всю страну.

В комментарии "Стране" Щипцова подтвердила проблему с поиском подходящих девушек, однако заявила, что она была преувеличена СМИ.

"Ситуация с невозможностью найти конкурсанток была преувеличена в СМИ. Сейчас действительно много девушек со сделанной внешностью, с накаченными губами, имплантами. Многие прибегают к хирургическим вмешательствам. Но мы уверены, что 25 участниц удастся найти. Наша Украина богата красавицами, и это только вопрос времени. Мы планируем искать их в соцсетях, в университетах и на региональных кастингах", - заявила "Стране" Вероника Щипцова.

Вероника Щипцова (слева)

Она уточнила, что кастинги на участие в конкурсе Мисс Украина продлятся до конца лета.

К тому же, по ее словам, условия о том, чтобы у девушек была натуральная внешность, не новы.

"На всех Международных конкурсах всегда были требования о натуральности участниц, отсутствии имплантатов и инъекций. И все наши предыдущие участницы тоже были с натуральной красотой. Просто в этом году мы хотим акцентировать внимание на том, что "сделанная внешность" стала проблемой, не только на нашем конкурсе, а и в обществе в целом", - добавила Вероника Щипцова.

Но уверила, что организаторы конкурса смогут найти девушек с натуральной красотой.

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