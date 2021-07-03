Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский рассказал о ситуации с кибершпионажем и русских хакерах.

Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

"Самые злобные, самые профессиональные хакеры говорят по-русски. Но есть киберпреступность, а есть кибершпионаж, есть преступники, а есть хакеры, которые работают на государство. Так вот, если говорить про государства, то мы не можем точно указать, из какой страны пришла атака, но мы можем догадаться, допустим, по языку. Иногда остаются строчки кода, всякие опечаточки, и тогда мы можем вычислить, на каком языке они говорят. Если говорить про кибершпионаж, наиболее профессиональные, наиболее агрессивные шпионские атаки совершают те, кто говорит на английском, на русском и на китайском", - рассказал Касперский.

По его словам, киберпреступность делится на повседневную и очень профессиональную.

"Обычные хакеры – профессионалы, но не сверхвысокого уровня, технически они не столь продвинутые. Среди них есть китайцы, испанцы, португальцы, турки, русские. То есть там есть все языки, в том числе и ломанный английский. Но чаще всего заурядные киберпреступники говорят по-китайски и на латиноамериканском варианте испанского", - рассказал он.

В то же время, по словам предпринимателя, самые профессиональные киберпреступники почти все говорят по-русски, как и лучшие программисты.

"Советская, российская система образования генерит наиболее толковых программистов в большом количестве. Самые злобные киберпреступники окончили те же университеты, что и самые профессиональные программисты, которые работают на светлой стороне", - считает Касперский.

По словам программиста, криминальный бизнес устроен так же, как и обычный. У преступников есть своя экономика. Как правило, хакеры делают вирус, чтобы его продать. Покупатель же заражает тысячу компьютеров по миру и дальше продает доступ к зараженным компьютерам.

По его словам, жертвами русскоязычных хакеров чаще является Северная Америка, то есть США вместе с Канадой, Европа, реже – азиатские страны , потому что там есть языковые проблемы.

При этом он Касперский говорит, что практически любое киберпреступление, особенно которое совершается регулярно – а киберпреступникам постоянно нужны деньги – можно раскрыть.

"Сейчас преступные группировки в основном охотятся за обычными офисными сетями, им нужно залезть в бухгалтерию, в финансовый департамент, им просто нужны деньги. Но когда они поймут, какие выгоды можно получить от атак на индустриалку, тогда будет больно. Хотя и сейчас бывает весьма больно. Классический пример, который произошел недавно, это кибератака на американский нефтепровод Colonial Pipe. Ударили по офисной сети, не по железкам, и компания встала", - заявил он.

Кроме того, Касперский заявил, что из-за консерватизма, свойственного России, многие новации приходят в страну немного позже, нежели это происходит в других государствах, но это не говорит об отсутствии в РФ продвинутых сфер.

По его словам, в качестве продвинутой сферы в России можно выделить интернет. Тем уровнем развитием интернета, которым располагает РФ сегодня, не могут похвастаться некоторые европейские страны, считает он.

"Мы иногда шутим, что киберпреступность — это мировая проблема, но она не грозит Австралии, потому что у них нет интернета. Но они хотят развиваться. Они работают над огромным проектом по интернетизации всего континента. Но у нас круче, у нас даже у якутских оленеводов интернет есть", — заявил Касперский.

Кроме того, по мнению эксперта, также существуют еще весьма продвинутые сферы, например банковский сектор. На сегодняшний день, Россия это одно из лидирующих государств в мире по технологиям мобильного банкинга.

Напомним, 7 мая компания Colonial Pipeline заявила о кибератаке на свои системы с использованием вируса-вымогателя. Хакеры получили доступ к 100 Гб данных. Атака отразилась на транспортировке бензина. В ее организации обвинили российских взломщиков.

Позже стало известно, что компания была вынуждена заплатить хакерам выкуп в размере около $5 млн.