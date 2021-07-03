Корабли Российской Федерации проигнорировали сигнал бедствия украинского рыболовецкого судна в Черном море.

Об этом заявила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовному судну ОД-2592, которое ночью 3 июле попало в аварию в акватории северо-западной части Черного моря вблизи Тендеровском косы, является очередным информационным мероприятием России", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве уточнили, что информация об этом была распространена в то время, когда украинский корабль уже буксировался судном морской охраны Госпогранслужбы Украины в очаковский порт.

"При этом названные в российских информационных вбросах ракетный катер Ивановец ЧФ и пограничный сторожевой корабль Безупречный пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала SOS", - добавили в Минобороны.

Напомним, в Черное море к украинскому рыболовецкому судну, подавшему сигнал бедствия, направился катер Черноморского флота.