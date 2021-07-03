По состоянию на утро субботы, 3 июля, в Украине в результате непогоды обесточенными остаются 93 населенных пункта в шести различных областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7 часов 3 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 93 населенных пункта в 6 областях (Кировоградская - 30, Черкасская - 30, Киевская - 14, Черниговская - 14, Житомирская - 4 и Запорожская - 1)", - говорится в сообщении.

Также спасатели уточили, что к восстановлению электроснабжения уже привлекли бригады облэнерго.

Напомним, над Украиной сегодня все еще будет располагаться поле пониженного атмосферного давления, которое будет способствовать неустойчивой погоде с кратковременными дождями и грозами. При этом показатели температуры будут несколько отличаться по территории страны: немного прохладнее - в западных областях, а вот настоящая жара - на востоке и юго-востоке.

Также "Страна" писала, что из-за гроз и шквалов в Украине спасатели решили объявить первый уровень опасности - желтый.