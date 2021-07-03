В ноябре 2020 года суд в США приговорил к 9 годам тюрьмы украинского разработчика Владимира Квашука, который, являясь сотрудником Microsoft, похитил у компании 10 млн долларов. Сделал он это с помощью перепродажи подарочных карт для Xbox.

Историю его "успеха" рассказало агентство Bloomberg.

Подарочная карта Xbox является ключем из 25 символов. Она пополняет кошелек пользователя в цифровых магазинах Microsoft. Сами карты ничего не стоят, но каждый код соответствует сумме в долларах. После этого пользователь может приобретать игры, программное обеспечение и другую продукцию компании. Таким образом, подарочные карты можно рассматривать как своего рода цифровые деньги.

Владимир Квашук переехал в США и устроился работать в Microsoft в 2017 году. Он занимался тестированием покупок в магазинах Microsoft. Его команда сосредоточилась на том, чтобы имитировать покупки в интернет-магазинах Microsoft для поиска ошибок в платежной системе.

В результате разработчик понял, что если оплатить товар специально созданной картой, предоставленной Microsoft, то система завершит транзакцию, но деньги не спишутся. А потом он обнаружил сбой, о котором не сообщил своим начальникам. Он выяснил, что при проведении ненастоящих покупок магазин выдавал реальные коды. Так он смог бесплатно генерировать практически неограниченное количество кодов. При этом разработчик получал за год работы в Microsoft зарплату в размере $ 116 тыс.

Квашук начал с малого, генерируя карты Xbox от $ 10 до $ 100. Когда федеральные агенты поймали его два года спустя, то он успел украсть более 150 тыс. подарочных карт стоимостью в $ 10 млн. Он жил на вырученные деньги в доме на берегу озера за $ 1,6 млн, купил автомобиль Tesla Model S за $ 162 тыс. и планировал приобрести лыжное шале, яхту и гидросамолет.

В какой-то момент украинец начал продавать карты в больших объемах, а помогла ему в этом специально созданная им программа PurchaseFlow.CS. Из-за его махинаций на рынке начали обваливаться цены. Но при слишком заметном падении Квашук прекращал поставки и стабилизировал рынок. В результате Microsoft заметила колебания цен и начала собственное расследование.

Компания выяснила, что на одном из тестовых аккаунтов Квашука была совершена незаконная покупка трех видеокарт от NVIDIA. В качестве доставки покупатель назвал несуществующий адрес. Четыре недели спустя Microsoft уволила Квашука. В заявлении об увольнении говорилось, что для опытного инженера Квашук допустил слишком много ошибок, присущих новичкам.

Позже начавшие свое расследование Федеральные агенты провели обыски у него дома. Там они нашли несколько компрометирующих улик, таких как ключи от крипто-кошелька, блокноты с информацией о банковских счетах, USB-накопители, набитые украденными кодами, большое количество наличных и список с его будущими инвестициями.

Защита Квашука утверждала, что их клиент не собирался никого обманывать. По словам адвокатов, он генерировал коды подарочных карт, чтобы помочь компании. Мол, чем больше бесплатных подарков Xbox раздаст, тем популярнее будет платформа. И вообще, подарочные карты — это не настоящие деньги, а потому никакого ограбления и не было. Записку "Как я распоряжусь своими следующими 10 миллионами" адвокаты назвали списком мотивационных желаний.

Однако судья и присяжные не приняли это заявление всерьез и отправили украинца в американскую тюрьму. Там он должен пробыть до марта 2027 года, после чего будет депортирован в Украину. Кроме того, Квашук должен возместить ущерб в размере $ 8,3 млн.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве разоблачили хакеров, чья атака на университеты США и корейские компании привела к ущербу в $500 млн.

Также сообщалось, что украинскому хакеру дали в США 10 лет тюрьмы за похищение данных с 20 млн кредитных карт.