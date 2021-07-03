В субботу, 3 июля, Украину накроют грозы и шквалы, в связи с чем спасатели решили объявить желтый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 3 июля в Украине грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели предупредили о грозах в Киеве и Киевской области – там также объявили желтый уровень опасности.

Напомним, над Украиной сегодня все еще будет располагаться поле пониженного атмосферного давления, которое будет способствовать неустойчивой погоде с кратковременными дождями и грозами. При этом показатели температуры будут несколько отличаться по территории страны: немного прохладнее - в западных областях, а вот настоящая жара - на востоке и юго-востоке.

Ранее "Страна" писала о том, что в Канаде зафиксировали 486 случаев внезапной смерти из-за аномальной жары.

Также мы публиковали прогноз погоды на июль 2021-го, который предполагает жару на востоке Украины, на западе - ни дня без дождя.