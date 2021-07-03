Потерпевшее бедствие в Черном море рыболовецкое судно было взято на буксир украинским катером морской охраны.

Об этом сообщили в управлении морской охраны Государственной пограничной службы.

"Катер морской охраны "Балаклава" уже взял на буксир фелюгу, которая потерпела бедствие в открытом море, была обесточена, и сейчас буксирует ее в порт выхода в Очаков. Навстречу выдвинулся владелец на другой фелюге. Вероятно, что они встретятся в море", - говорится в сообщении.

По ее словам, судно было обесточено, поэтому не могло сообщить украинским властям о сложившейся ситуации и подало сигнал спасения.

"В таких ситуациях действительно есть только возможность передавать сигнал спасения. Поэтому они запросили, чтобы ближайшие судна проинформировали украинские власти о необходимой им помощи", - сказала она.

Напомним, утром в субботу в РФ заявили, что направили ракетный катер Черноморского флота к украинскому рыболовецкому судну, которое терпит бедствие в Черном море.

Как сообщалось, экипаж катера на международном канале связи принял сигнал бедствия рыболовецкого судна "ОД-2592", капитан которого сообщал, что у судна отказал двигатель, оно обесточено, находится в дрейфе и просил помощи об информировании властей Украины об аварии.

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