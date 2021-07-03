Партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" после поста нардепа от фракции "Слуга народа" Олега Семинского, в котором он провозгласил лишение конституционных прав проживающих в Украине граждан русской национальности, потребовала привлечь его к уголовной ответственности. А закон о коренных народах – ветировать.

Заявление ОПЗЖ опубликовано на ее сайте 2 июля.

"Не осталось сомнений в том, что Зе-власть сознательно проводит преступную и полностью антиконституционную политику этнической дискриминации русских. И принятый парламентом по инициативе президента Зеленского закон о коренных народах является ее неотъемлемой частью. Это открыто подтвердил народный депутат из фракции "слуг народа" Олег Семинский", - рассказали в партии.

Также в ОПЗЖ уточнили, что считают человеконенавистнические заявления народного депутата Олега Семинского публичным разоблачением целей нынешней власти.

"От дискриминации прав русских и представителей других национальных общин Зе-власть открыто перешла к строительству режима апартеида в Украине. Призываем представителей всего цивилизованного международного сообщества выступить с осуждением этих преступных намерений", - добавили там.

В связи с этим в "Оппоплатформа" потребовала от власти отказаться от проводимой политики и немедленной реакции на заявления члена президентской фракции "слуг народа" Олега Семинского, разжигающие межнациональную рознь. Возбуждения уголовного дела по ст. 161 УК Украины в отношении Семинского, а также ветирования принятого закона о коренных народах.

Напомним, 1 июля Верховная Рада на внеочередном заседании приняла инициированный президентом Владимиром Зеленским закон о коренных народах, в состав которых включены помимо украинцев только три национальности – крымские татары, караимы и крымчаки. А представители других народов, включая русских, в этот перечень не попали.

В связи с этим нардеп Олег Семинский написал в своей социальной сети пост, в котором заявил, что теперь граждане Украины русской национальности не будут обладать такими же конституционными правами, как представители украинской нации, крымскотатарской нации, а также караимы и крымчаки. Причем написал он об этом в позитивном ключе.