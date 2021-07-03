В японской префектуре Сидзуока утром в субботу, 3 июня, сошел мощный оползень. В результате без вести пропали около 20 человек.

Об этом сообщает канал NHK.

Схождение оползня произошло в городе Атами около 10:30 утра по местному времени (5:30 по Киеву). Стихия снесла несколько домов и повредила городскую инфраструктуру.

По данным электроэнергетической компании Tokyo Electric Power Company, более 2,8 тыс. домов в регионе остались без электричества. Проливной дождь там шел несколько дней подряд.

К проведению спасательных работ местные власти подключили военных. На большей части территории Японии сейчас идет ежегодный сезон дождей, который, как правило, длится несколько недель и часто вызывает наводнения и оползни.

Напомним, 22 июня недалеко от базы отдыха возле села Лебедевка Одесской области произошел оползень на берегу моря. К поисковым пострадавших привлекли 7 единиц техники и 40 человек.

Также мы рассказывали, что в феврале в Хмельницкой области на одном из предприятий произошел оползень в силосной яме. В результате один человек погиб и еще двое были ранены.