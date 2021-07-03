Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты планируют вывести свои войска из Афганистана до конца августа.

Ее слова приводит AFP.

"Что касается временных рамок, мы ожидаем сейчас, что это будет завершено до конца августа", - рассказала она.

В то же время Псаки напомнила, что президент Байден принял решение вывести американских военных из Афганистана и завершить 20-летние участие США в этой войне.

Напомним, в США скончался бывший глава Пентагона, отвечавший за нападение на Ирак и Афганистан, Дональд Рамсфелд. Ему было 88 лет.

Также мы рассказывали, что военные США, покидающие Афганистан, эвакуируют с собой местных жителей, которые оказывали им помощь в качестве переводчиков. В общей сложности это около 50 000 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что Китай раскритиковал поспешный вывод американцами своих войск из Афганистана.

Один из китайских дипломатов считает, что поспешный вывод американских войск из Афганистана оказал серьезное влияние на процесс внутреннего примирения в этой стране и негативно сказался на региональной стабильности.